Rifiuti abbandonati e sversati illecitamente sul territorio di Settimo. Le fototrappole hanno intercettato i responsabili.

Rifiuti abbandonati

E’ una piaga che riguarda tutto il territorio cittadino. Dal centro alla periferia non sono affatto rari i casi di abbandono di rifiuti nelle aree più isolate o all’esterno delle isole ecologiche. Immondizia che, il più delle volte, viene gettata da persone che non hanno alcun titolo a conferire rifiuti in quell’area cittadina.

Volti ripresi dalle fototrappole

Le fototrappole installate dall’Amministrazione comunale, però, hanno dato i propri frutti. Il sistema di controllo ha infatti permesso di registrare e trasmettere in tempo reale quelli che sono stati gli errati o abusivi conferimenti di rifiuti su tutto il territorio.

Partono le denunce

Adesso, come ha confermato l’Amministrazione nelle scorse ore, è stato avviato l’iter per la contestazione degli illeciti amministrativi e penali. Un vero e proprio pugno duro che l’Amministrazione ha deciso di adottare contro questi atti incivili.

Maggiori dettagli e tutte le foto dei conferimenti (e dei responsabili) su La Nuova Periferia di Settimo in edicola da oggi, martedì 21 gennaio 2020.

