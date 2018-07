I residenti furiosi per l’ennesimo cumulo di rifiuti abbandonati sotto casa.

Rifiuti abbandonati

La protesta arriva direttamente dai residenti del quartiere Borgo Nuovo e, in particolare, dai cittadini che abitano tra i palazzoni popolari tra via don Gnocchi e corso Piemonte. La scorsa mattina, per loro, è arrivato l’ennesimo amaro risveglio. Fatto di cumuli di rifiuti abbandonati all’esterno delle isole ecologiche che, in realtà, i rifiuti dovrebbero contenerli all’interno. Non, come invece purtroppo accade, all’esterno, a pochi metri dai portoni d’ingresso dei palazzi.

La protesta

“Siamo stufi di questa situazione”, lamentano i residenti. “Ogni settimana è sempre la stessa storia. In questa zona purtroppo abitano delle persone con scarso senso civico che rischiano di mettere in discussione l’educazione di molti cittadini”. Una protesta che si ripete dopo numerosi altri episodi che sono stati registrati nel corso degli anni. Tra i rifiuti abbandonati, oltre ai tipici sacchi dell’immondizia, non mancano affatto sedie, pezzi di mobili, e persino pneumatici.

“Servono più controlli”

L’ennesima richiesta di maggiori controlli da parte delle Forze dell’Ordine arriva direttamente dai residenti che invocano più sorveglianza sul territorio. “Non vogliamo che la Città e il nostro quartiere resti nelle mani di questi incivili, bisogna al più presto fare qualcosa”.