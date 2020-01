Rifiuti, mese nero a dicembre: 103 mancate raccolte segnalate.

Rifiuti

Periodo «nero» per la raccolta differenziata a Castiglione. Nelle ultime settimane sono aumentate in maniera considerevole le segnalazioni ricevute dal Comune da parte di cittadini, per il mancato passaggio della raccolta prevista. I numeri di dicembre lo testimoniano. L’ultimo mese del 2019, infatti, si è chiuso con ben 103 segnalazioni, che hanno riguardato le diverse tipologie di rifiuti. Il disservizio principale è stato quello dell’organico, ma anche carta, plastica, indifferenziato e vetro hanno fatto registrare qualcosa che non andava.

Molti cittadini hanno seguito la procedura, segnalando il mancato passaggio direttamente a Seta, attraverso la mail o il numero verde indicato sui calendari della raccolta differenziata. Nella maggior parte dei casi alle segnalazioni è seguita poi la raccolta, qualche giorno dopo. In altri, invece, l’attesa è stata decisamente più lunga. Tant’è vero che in alcune aree residenziale i sacchi dell’organico non sono stati raccolti per quasi un mese. Con tutti i disagi del caso legati al cattivo odore e non solo. La stessa Amministrazione comunale raccogliendo le lamentele dei cittadini ha chiesto direttamente a Seta di intervenire per cercare di risolvere la situazione. E in questi ultimi giorni sembra che i passaggi effettivamente siano aumentati.

L’incontro con l’azienda

“Qualcosa non è andato nel verso giusto – commenta il sindaco Loris Lovera -. Ben 103 segnalazioni di mancato passaggio in un solo mese sono decisamente troppe. E’ per questa ragione che ho chiesto un incontro con i vertici della Seta, per capire come affrontare questa situazione che sta creando disagi enormi ai cittadini di Castiglione”. Giovedì scorso, effettivamente, il sindaco Lovera ha incontrato i vertici dell’azienda, che si sono impegnati a ridurre al massimo i numeri fatti registrare ultimamente.

Il mancato passaggio ha riguardato in linea generale tutto il territorio, dalla zona delle Fornaci e strada del Mondino a Cordova (strada Madonnina) e via Torino.

