Fa rimuovere eternit senza le dovute precauzioni, titolare patteggia una pena a nove mesi di reclusione per rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro.

«L’idraulico gentiluomo» finisce sul banco degli imputati in un’aula del tribunale di Torino. E patteggia una pena a nove mesi di reclusione per rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro. In altre parole: secondo l’accusa, ha fatto rimuovere tubature in Eternit ai suoi dipendenti senza le dovute protezioni. Luciano Porrello, 52 anni, è titolare di una ditta di impianti idraulici e termoidraulici di Settimo Torinese e si occupa di numerose tubature a Torino e nel circondario.

Il caso

«L’idraulico gentiluomo. Con la formula soddisfatta o consolata», è lo slogan sul furgoncino dell’impresa. Sotto c’è l’immagine di un gruppo di donne che gli stringe la mano. «Dopo anni di duro lavoro, raccolgo i frutti», è la vignetta di lui. «Sì, sono proprio contenta», rispondono loro. Tre suoi dipendenti, però, l’hanno pensata diversamente e hanno presentato un esposto in Procura. «Una volta, in uno dei tanti cantieri di ristrutturazione, sono anche arrivati i vigili – raccontano – Ci hanno spiegato che stavamo maneggiando vecchie tubature in Eternit. Non, come ci aveva detto il nostro titolare, condotte in fibrocemento. L’area venne recintata per consentire il regolare smaltimento dei manufatti – spiegano – ma di certo quella non era la prima volta che maneggiavamo amianto». La pm Elisa Buffa ha avviato le indagini: nove gli episodi contestati, tra marzo e settembre 2016.

Le parole del titolare

Porrello, assistito dall’avvocato Emanuele Crozza, ha sempre minimizzato. «Non c’era la volontà di fregare nessuno: si è trattato di piccoli pezzi di tubature da sostituire. Inoltre, in quelle occasioni non ero presente – avrebbe detto in aula – Mi avessero avvisato, non li avrei autorizzati a procedere. Ho peccato di leggerezza, non di altro».

I tre dipendenti

Differente la posizione della Procura. I tre dipendenti, di 34, 38 e 45 anni (uno di loro vive a Chivasso) il lavoro lo conoscono bene. Uno di loro è con Porrello dal 2008. Nel processo, assistiti dall’avvocato Alessandro Argento, si sono costituiti parte civile. L’esposizione all’amianto non li ha fatto ammalare, ma, d’ora in poi, ogni anno dovranno sottoporsi a degli accertamenti. «Il periodo di incubazione – spiegano – può superare i vent’anni».

