Su segnalazione di un cittadino di Gassino, gli agenti faunistico-ambientali della Funzione specializzata Tutela della Fauna della Città Metropolitana di Torino sono intervenuti per il recupero della carcassa di un lupo in strada collina Serra a Gassino.

Lupa morta recuperata

Gli agenti faunistico-ambientali della Funzione specializzata Tutela della Fauna della Città Metropolitana di Torino sono intervenuti per il recupero della carcassa di un lupo in strada collina Serra a Gassino.Si tratta di un esemplare femmina che, da un primo esame visivo, sembrerebbe essere stata in buone condizioni fisiche al momento del decesso. L’animale presentava evidenti perforazioni sul collo, che lasciavano supporre una morte da soffocamento causata da un morso.

L’autopsia

La carcassa della lupa è stata consegnata alla Facoltà di Medicina Veterinaria per l’esame autoptico, che evidenzierà le reali cause della morte.

Città Metropolitana

La Consigliera delegata alla tutela della fauna della Città Metropolitana di Torino, Barbara Azzarà, tiene a ringraziare i cittadini che hanno collaborato con le istituzioni effettuando la segnalazione, assicurando che non appena saranno disponibili gli esiti dell’autopsia saranno divulgati.