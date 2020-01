Ruba corrente elettrica, denunciato un barista a Castelrosso. Inevitabile la richiesta dell’Enel di essere risarcita per il danno.

Ruba corrente elettrica

Guai seri per i titolari del bar «Tacco 12» di via Casale, in frazione Castelrosso di Chivasso, accusati di furto di energia elettrica dai carabinieri della Compagnia di Chivasso.

Il locale al momento è chiuso «per ferie», e sulla pagina Facebook l’ultimo post è del 24 dicembre: «Con la promessa che presto ritorneremo, vi auguriamo uno splendido Natale, pieno di gioia e serenità».

I controlli

Stando alle prime informazioni raccolte, i controlli sarebbero avvenuti nei primi giorni di dicembre ad opere di tecnici dell’Enel, che hanno poi chiesto l’intervento di una pattuglia dell’Arma.

Secondo le accuse, i gestori avrebbero posizionato un grosso magnete sul contatore dell’Enel (foto d’archivio) , arrivando a bloccarne il funzionamento per una percentuale di poco inferiore al 100%. Risultato: un consumo irrisorio e bollette decisamente inferiori al consumo reale del locale.

La denuncia

Inevitabile, a questo punto, una denuncia, con la conseguente richiesta dell’Enel di essere risarcita per il danno.

