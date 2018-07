Rubati cavi i ladri lasciano una zona completamente al buio.

Rubati cavi

Sono stati rubati i cavi di rame dell’illuminazione pubblica. Un’area di Settimo è così priva di illuminazione. Si tratta della zona di via Santa Cristina nel tratto compreso da via Regio Parco e la rotonda di Viridea, e di strada San Giorgio.

Le verifiche

A renderlo noto è la pagina social Settimo Bene Comune che aggiunge: “Sono in corso le verifiche con la ditta responsabile dell’ illuminazione pubblica per la quantificazione dei danni e la successiva attivazione delle procedure per il ripristino”. Il disguido quindi si protrarrà per alcuni giorni, finché non sarà possibile avviare l’intervento.

Anche via Ariosto al buio

Anche la più centrale via Ariosto sarà al buio per qualche giorno. Infatti, in seguito ai lavori di sostituzione dei pali per l’illuminazione pubblica, il tratto di strada tra via Nino Costa e il civico 41 di via Ariosto resterà privo di illuminazione.