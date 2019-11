Aveva rubato della merce per circa 85 euro dal supermercato Panorama: sono intervenuti i carabinieri per perquisire, identificare e denunciare il soggetto

Rubava al supermercato: denunciato a piede libero

Un bottino «sperato» di circa 85 euro gli è costato una denuncia a piede libero per furto. Per questo, venerdì pomeriggio, Adrian Lucian B., nazionalità romena, è stato deferito in stato di libertà dai carabinieri della Tenenza di Settimo che sono intervenuti al centro commerciale Panorama. Era quasi andato a segno il colpo del soggetto che sperava di portarsi a casa la merce rubata.

L’intervento dei carabinieri

Allertati dal personale della vigilanza interna del supermercato, i militari una volta arrivati sul posto hanno perquisito l’uomo fermato dopo aver superato la barriera delle casse. Nel corso della perquisizione i carabinieri hanno rivenuto, all’interno di uno zainetto, prodotti vari per circa 85 euro di valore commerciale. L’uomo è stato immediatamente identificato e denunciato per il reato commesso.

