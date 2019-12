San Mauro, crolla il soffitto in chiesa: ferita una donna.

San Mauro, crolla il soffitto in chiesa

Una donna è rimasta ferita nel crollo di una parte del soffitto della Chiesa di San Benedetto, in via Papa Giovanni XXIII a San Mauro Torinese. L’incidente è avvenuto durante la recita del Santo Rosario a cura delle suore. Il parroco don Tonino è arrivato in chiesa in un secondo momento. Sui banchi sarebbe caduto un pezzo di intonaco che ha colpito la donna.

Codice giallo

La donna, classe 1950, è stata soccorsa dal 118 e trasportata in codice giallo al Giovanni Bosco di Torino. Non sarebbe grave ma sarà comunque sottoposta ad accertamenti per scongiurare traumi. Sul posto i Vigili del Fuoco di Torino Stura, i carabinieri di San Mauro e il sindaco Marco Bongiovanni che ha già disposto l’ordinanza di chiusura della chiesa.

I precedenti

Episodi analoghi, ma fortunatamente senza feriti, sono avvenuti nella chiesa di Rondissone e della Madonna del Santo Rosario, a Chivasso, da allora chiusa in attesa delle opere di restauro. Recente anche il crollo che ha interessato la parrocchia di San Pietro in Vincoli, a Settimo.

