La Lista civica San Mauro domani piange Mario Saggese, storico componente del gruppo cittadino.

San Mauro domani in lutto per Mario Saggese

Dopo Gianni Toso, un altro triste lutto ha colpito, a distanza di poco tempo, il gruppo di San Mauro Domani. Nella mattinata di lunedì 18 marzo, infatti, è mancato Mario Saggese, vera e propria anima, oltreché colonna e punto di riferimento, della civica sanmaurese. «Con la sua scomparsa, aggiunta a quella di Gianni – commenta il presidente di San Mauro Domani, Andrea Savio – perdiamo due persone molto importanti, che si sono sempre impegnate all’interno del gruppo, per cercare di costruire qualcosa di positivo per la nostra città. Siamo davvero molto scossi».

I ricordi degli amici

Mario Saggese aveva 68 anni. La notizia della sua scomparsa si è diffusa nella tarda mattinata di lunedì 18. E subito si sono susseguiti i messaggi di cordoglio, e non soltanto da parte di chi, insieme a lui, aveva seguito il progetto civico costruito da San Mauro Domani. Da qualche tempo stava lottando contro la malattia, che purtroppo lo ha portato via dall’affetto delle persone che gli volevano bene. «Mario – commenta anche Davide Benedetto – era una gran bella persona, una di quelle sui cui si poteva sempre fare affidamento se ce n’era bisogno. Oggi per noi è una giornata molto triste. Ero legato a lui da un rapporto di grande amicizia, che andava oltre il suo ruolo all’interno della civica. Si è sempre dedicato alla famiglia». Molte le parole di affetto e di vicinanza alla famiglia, a testimonianza di quanto Mario fosse apprezzato e stimato.

La data dei funerali

Il funerale di Mario Saggese sarà celebrato mercoledì 20 marzo alle ore 14, nella chiesa di Santa Maria di Pulcherada. Questa sera (martedì 19 marzo), invece, ci sarà la veglia di preghiera in chiesa. Dopo la cerimonia funebre il feretro sarà portato al Tempio crematorio di Torino.