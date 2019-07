Si è verificato in queste ore un gravissimo incidente stradale in via Casale, a scontrarsi una Toyota e una moto Bmw Gs

Gravissimo incidente in via Casale

Poco prima delle 9 di oggi, martedì 23 luglio, in via Casale a San Mauro si è verificato un gravissimo incidente. A scontrarsi sono state una Toyota e una moto Bmw Gs.

Ad avere la peggio la conducente della vettura che è stata a lungo rianimata sul posto dopo essere stata estratta dalle lamiere dai vigili del fuoco. Le sue condizioni sono apparse da subito molto gravi e i soccorritori hanno lavorato strenuamente per rianimarla.

È stata trasferita d’urgenza, in codice rosso, al pronto soccorso del Giovanni Bosco di Torino.

L’intervento dei soccorsi

Al momento non è stata resa nota la sua identità.

Sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco di Torino e Volpiano, gli agenti della Polizia Locale di San Mauro e i sanitari di Croce Rossa e Croce Verde.Migliori le condizioni del motociclista che è rimasto lievemente ferito nello schianto. La dinamica è al vaglio della Polizia Locale.

Il traffico è bloccato lungo tutta via Casale.