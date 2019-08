San Mauro in lutto: muore l’ex sindaco Pilone. Il primo cittadino fu alla guida della città tra il 1985 e il 1990.

San Mauro in lutto

E’ mancato questa mattina Giovanni Pilone, ex sindaco della Città delle Fragole. Predecessore di Cherio, Pilone è sempre stato ricordato come un “Gran sindaco”, uomo di politica colto e preparato. Una figura carismatica per il governo locale, impossibile da dimenticare, come lo dimostrano i tanti commenti e messaggi di dolore apparsi sui social.

I funerali

Venerdì sera, alle 20.30, il rosario sarà recitato nella parrocchia Santa Maria di Pulcherada. L’indomani mattina, sabato 17 agosto, i funerali saranno celebrati alle 11 presso la stessa chiesa. Il feretro dell’ex sindaco sarà poi portato nel cimitero di San Mauro, dove riposerà nella tomba di famiglia.

I tanti ricordi

A dare la triste notizia è stato il figlio, Roberto Pilone, segretario della Lega di San Mauro. Poche, semplici parole, per salutare il padre. Sotto il post, tantissimi commenti e ricordi legati a Giovanni Pilone, figura fondamentale per la politica locale degli anni Novanta e non solo.

La Lega di San Mauro ha commentato la notizia così:

“La Lega di San Mauro esprime dolore e cordoglio al segretario Roberto Pilone per la perdita del papà Giovanni, porgendo a lui e a tutta la famiglia le più sentite condoglianze.

Giovanni lascerà un grande vuoto nella nostra città, della quale è stato anche Sindaco. RIP”.

Anche la consigliera Paola Antonetto ricorda l’ex sindaco con un aneddoto goliardico.

Avevo iniziato la giornata augurando un buon ferragosto con un post divertente, poi purtroppo apprendo che oggi se n’è… Pubblicato da Paola Antonetto su Giovedì 15 agosto 2019

E tra i ricordi, anche quello dell’ex dipendente comunale Alda Pinton che ricorda Pilone come il “suo primo sindaco”, ovvero il primo cittadino con cui ha avuto modo di lavorare.

“Sei stato il mio primo sindaco, sempre gentile, ironico, inflessibile quando occorreva. Un grande come sindaco e come uomo. Buon viaggio Giovanni, che la terra ti sia lieve”.

Un pensiero anche da parte del Movimento 5 Stelle, gruppo politico attualmente alla guida della Città.

Ci uniamo al dolore che stamane ha colpito la Famiglia Pilone Pubblicato da MoVimento 5 Stelle San Mauro Torinese su Giovedì 15 agosto 2019

E, infine, tra i tanti messaggi di cordoglio, anche quello della civica San Mauro Domani che scrive: “Gli amici di San Mauro Domani partecipano al grande dolore di Roberto Pilone per la perdita del papà Giovanni, stimato ex sindaco della nostra cittadina”.