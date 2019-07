San Mauro piange l’ex consigliere Rocco Rizzo.

San Mauro piange l’ex consigliere

Una domenica mattina che si apre con un velo di tristezza. Rocco Rizzo se n’è andato, improvvisamente, nelle retrovie e senza riflettori puntati come solo lui sapeva fare. Un malore l’ha portato via domenica mattina, poco prima delle 8, lasciando un vuoto in quella politica sanmaurese che “amava e odiava” allo stesso tempo.

I ricordi

Un tamtam veloce ha diffuso la notizia tra gli addetti della politica locale, e sono stati gli attivisti del Movimento 5 Stelle i primi a esprimere la propria vicinanza alla famiglia. Rizzo, subito dopo la campagna elettorale del 2016, si era avvicinato al gruppo lasciandolo qualche anno dopo, in segno di distacco dalle scelte del governo locale. Ma prima di questa esperienza era stato consigliere comunale tra le fila del Pd dell’allora sindaco Ugo Dallolio, incarico ricoperto alcuni anni prima di dimettersi.

I funerali

Al momento non si conosce ancora la data dei funerali.

LEGGI ANCHE LE ALTRE NOTIZIE DE LA NUOVA PERIFERIA

RESTA AGGIORNATO SU TUTTE LE NOSTRE NOTIZIE! COME?

Iscriviti al nostro gruppo Facebook La Nuova Periferia

E segui la nostra pagina Facebook ufficiale La Nuova Periferia: clicca “Mi piace” o “Segui” e gestisci impostazioni e notifiche in modo da non perderti più nemmeno una notizia!