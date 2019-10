San Mauro sicura, attivata una nuova telecamera, da qualche giorno è funzionante all’incrocio tra via Speranza, via Italia e via Settimo.

San Mauro sicura

Da qualche giorno è attivo un nuovo impianto di sorveglianza a San Mauro, nei pressi dell’incrocio tra via Speranza, via Italia e via Settimo. Registrerà gli automobilisti “indisciplinati”, ovvero quelli che non rispettano il semaforo rosso attraversando l’intersezione.

Il funzionamento

Ha spiegato il sindaco Marco Bongiovanni: “Il semaforo è un Vista Red. Proprio come l’impianto di via Roma, sarà utilizzato esclusivamente per le sanzioni al codice della strada, quindi il passaggio a lanterna rossa. Il Portale Sicurezza, che inizialmente era stato previsto proprio per quell’intersezione, sarà installato un po’ prima, proprio al confine con Settimo e con Borgata Paradiso. In questo punto, invece, la telecamera avrà unicamente lo scopo di verificare gli attraversamenti con il rosso e, di conseguenza, sanzionare i trasgressori».

Gli impianti presenti in città

Nell’ambito del progetto per la Sicurezza delle strade, dunque, è in fase di realizzazione il posizionamento di telecamere per la monitoraggio del territorio. Due saranno posizionate al Pescarito, una al confine con Settimo, una all’ecocentro, una all’ingresso venendo da Castiglione, una in via Rivodora e poi in via Ronchi e via Roma.

