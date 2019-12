San Raffaele in lutto: è morto l’ex sindaco Giovanni Regis, aveva 74 anni.

San Raffaele in lutto

La comunità di San Raffaele in lutto per la morte di Giovanni Regis. Aveva 74 anni ed era una colonna portante per il paese. Grande il suo impegno, sia nell’ambito dell’Amministrazione comunale ma anche delle associazioni. Sindaco alla metà degli anni Settanta, era stato, prima, anche consigliere e assessore. Attualmente era presidente della banda di San Raffaele, ma aveva svolto in presidente della Pro Loco, ruolo che attualmente riveste il figlio Luca.

Il funerale

La cerimonia funebre per Giovanni Regis si svolgerà giovedì 5 dicembre alle 14.45, nella chiesa di San Raffaele Alto. Domani, mercoledì 4, alle 20, invece, ci sarà il rosario.

I ricordi

“Giovanni è stata una persona molto importante per tutta la nostra comunità – racconta il sindaco Ettore Mantelli -. E’ anche grazie a lui che ho maturato la mia passione per l’Amministrazione”. Commosso anche l’ex sindaco Angelo Corrù: “Regis ha fatto davvero molto per il nostro paese. La notizia della sua scomparsa ha lasciato tutti senza parole. Esprimo certamente le mie più sentite condoglianze alla famiglia”.