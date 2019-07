Giovedì sera, in Sala Levi, un incontro con i professionisti di Cna e gli amministratori per spiegare e valutare la nuova legge Sblocca-Cantieri

Sblocca-Cantieri, un convegno per il territorio

«Sblocca cantieri». Di questo decreto, divenuto Legge dello Stato, ormai se ne parla da mesi. Complice anche tutta la campagna mediatica che il Ministro Danilo Toninelli, insieme al Governo nazionale, ha portato avanti sul tema.

Giovedì prossimo, 18 luglio, a partire dalle 20,30, si terrà un importante seminario informativo organizzato dalla Cna Costruzioni di Torino di concerto con l’ufficio territoriale di Settimo e in collaborazione con lo studio legale dell’Avvocato Nicola Durazzo e Avvocato Eloà Pellizzaro. Si tratta di un vero e proprio seminario informativo per far conoscere agli imprenditori del territorio e all’Amministrazione tutte quelle “pieghe” della Legge che promette di rivoluzionare il sistema degli appalti e dei lavori pubblici sul territorio nazionale. L’incontro, previsto all’interno della Sala Levi della biblioteca Archimede di piazza Campidoglio, verterà appunto sui temi centrali e di più stretto interesse – per le piccole e medie imprese – che riguardano la nuova norma.

Le parole dell’avvocato Durazzo

«E’ necessario – spiega l’avvocato Nicola Durazzo, relatore dell’incontro – che le imprese conoscano tutti gli aspetti di questa Legge. Così come è necessario che anche le stazioni appaltanti, e le Amministrazioni comunali, non solo capiscano, ma condividano anche queste norme. Per i Comuni, in questo senso, è importante fare non solo uno sforzo organizzativo, ma anche uno sforzo amministrativo importante. Devono essere “garbatamente convinte” che queste strade previste dalla norma debbano essere non solo seguite ma anche perseguite».

Gli interventi in programma

A portare i saluti all’apertura dei lavori ci penserà Paolo Alberti, segretario provinciale della Cna di Torino, oltre alla sindaca Elena Piastra. Tra gli interventi anche quello del direttore generale del Comune Stefano Maggio, sotto la moderazione di Diego Depaoli, responsabile di Cna per Settimo e Chivasso. Interverrà anche Giovanni Brancatisano, responsabile dei servizi Cna per le imprese che partecipano agli appalti pubblici.