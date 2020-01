Dopo lo schianto tra auto, tre persone sono state trasferite in ospedale.

Schianto tra auto

Due autovetture, una Mini Cooper e una Peugeot 106, si sono scontrate nella mattinata di oggi, mercoledì 29 gennaio, lungo via Brescia, nella zona industriale della Cebrosa, a Settimo.

La dinamica

Secondo una prima, parziale, ricostruzione della dinamica il conducente di una Mini Cooper (che trasportava a bordo un passeggero), avrebbe perso il controllo dell’auto mentre procedeva verso Volpiano. La vettura ha quindi invaso la corsia di marcia opposta sulla quale procedeva una Peugeot 106 condotta da una giovane.

Tre feriti

Le tre persone a bordo delle auto sono state soccorse dal personale sanitario intervenuto sul posto e trasferite in ospedale. Le loro condizioni non sarebbero gravi.

Al momento non sono state rese note le generalità dei tre coinvolti.

Strada chiusa

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza la Mini Cooper, alimentata a gas. Per consentire le operazioni di rilievi e di messa in sicurezza della carreggiata, gli agenti della Polizia Municipale hanno chiuso il tratto di via Brescia teatro dello schianto.