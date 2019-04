Scomparsa Settimo, i carabinieri tornano nella casa di Samira.

Scomparsa Settimo, i carabinieri a casa di Samira

Questa mattina, lunedì 15 aprile, i carabinieri della Compagnia di Chivasso e del Nucleo Investigativo di Torino tornano nella casa di Samira Sbiaa, la donna svanita nel nulla 17 anni fa.

Pronti a scavare

Secondo le prime indiscrezioni, gli inquirenti vorrebbero nuovamente scavare all’interno dell’abitazione in cui la donna viveva con il marito Salvatore Caruso, in via Petrarca 12. L’uomo è accusato di omicidio volontario dalla Procura della Repubblica di Ivrea, un atto legato alla necessità di effettuare tutte le indagini del caso.

La difesa del marito

L’uomo fin da subito ha negato ogni coinvolgimento nella sparizione della donna, e anche di averle fatto del male prima della scomparsa. I carabinieri nella prima fase delle indagini hanno trovato alcune armi.

