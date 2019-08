Scomparso pensionato da martedì 20 agosto 2019. Sono ore di apprensione a Volpiano e in Canavese per la scomparsa di Luigi Lia.

Pensionato scomparso

Si stanno vivendo ore di grande apprensione e ansia a Volpiano per la scomparsa di Luigi Lia. Si tratta di un 63enne pensionato, uscito di casa lo scorso 20 agosto e sparito nel nulla. A dare l’allarme, dopo aver inutilmente atteso il suo rientro a casa, sono stati gli stessi familiari dell’uomo che si sono rivolti immediatamente alle forze dell’ordine.

Ricerche in corso

Si è subito messa in moto la macchina dei soccorsi. Nelle ultime ore si sono intensificate le ricerche a tappeto a Volpiano e su tutto il territorio circostante. Sui social è comparso anche un appello di Lucia Rizzo, moglie di Luigi Lia, il pensionato 63enne scomparso di casa a Volpiano.

L’appello dei familiari

“Il 20 Agosto alle 21.45 mio marito è uscito di casa e non ha più fatto ritorno – ha scritto su Facebook la moglie di Luigi, pensionato 63enne scomparso dal 20 agosto – Era suo solito fare ogni tanto una passeggiata la sera.

Le forze dell’ordine sono già state avvisate e stanno svolgendo il loro lavoro. Se per caso qualcuno lo avesse visto, per favore mi contatti al più presto in privato su Messanger oppure contatti i carabinieri di Volpiano. Indossa scarpe da tennis della Nike azzurre, bermuda azzurre e un giubbotto leggero blu scuro. Grazie per l’attenzione”.

