Scontro a Tronzano: feriti e lubrificante in risaia

Intorno alle 15.15 di giovedì 14 giugno 209 nel territorio comunale di Tronzano, sulla SP30 vicino alla Cascina “La Corte” due vetture si sono scontrate, una delle due è finita poi in una risaia. Sul posto è intervenuta una quadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento permanente di Livorno Ferraris (Comando Vercelli). Le vetture sono rimaste pesantemente danneggiate ed hanno sversato liquidi, in particolare per la vettura finita nella risaia sono state utilizzate delle panne assorbenti galleggianti. Sono intervenuti sul posto i sanitari del 118 e i Carabinieri di Santhià. Ci sono stati dei feriti di cui non si conoscono le esatte condizioni, ma non dovrebbero essere gravi.