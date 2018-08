Scontro fra auto al semaforo, un ferito all’ospedale, a Castiglione.

Scontro fra auto al semaforo

Scontro fra due auto al semaforo e traffico rallentato per permettere l’intervento dei soccorsi e le rilevazioni da parte dei Carabinieri. L’incidente è avvenuto nella serata di domenica 5 agosto, a Castiglione, tra via Torino e l’intersezione con la strada della Rezza, verso Chieri. Le auto coinvolte, dunque, una Fiat Panda ed una Volkswagen.

La dinamica e i soccorsi

Sul posto sono immediatamente giunti i soccorsi, con un’ambulanza del 118 di Gassino, che hanno provveduto a portare le prime cure all’autista della Panda. Sulla dinamica stanno lavorando i Carabinieri di Castiglione. Spetta a loro, infatti, il compito di stabilire quelle che sono state le cause che hanno provocato l’incidente. Proprio all’altezza del semaforo, comunque, dovrebbero essere attive le telecamere.

Viabilità rallentata

La viabilità è stata rallentata per almeno un’ora, proprio per permettere ai carabinieri di ricostruire la dinamica del sinistro, come di norma. La circolazione è poi ripresa.