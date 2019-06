Scontro moto contro bici. Le due persone coinvolte versano in gravi condizioni. L’incidente è accaduto intorno alle 20 di oggi, domenica 16 giugno.

Scontro moto contro bici

Una moto si è scontrata con una bici. E’ accaduto intorno alle 20 di oggi, domenica 16 giugno in corso Piemonte. Nello scontro due persone sono rimaste ferite.

I feriti

I feriti sono il motociclista e il ciclista e son stati trasportati in codice rosso all’ospedale di Torino Giovanni Bosco.

La dinamica

Sulla dinamica sono in corso gli accertamenti dei carabinieri della Tenenza di Settimo. Corso Piemonte è stato chiuso al traffico in una corsia per consentire i soccorsi. Adesso la viabilità è ripresa regolarmente.

Leggi anche: Scontro auto contro moto: sono due i morti