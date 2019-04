Terribile schianto questa mattina, domenica 7 aprile in via Volpiano a Leinì. Lungo la provinciale che collega la città a Volpiano si sono scontrate due Lancia Y. Due i feriti come riportano i colleghi de Il Canavese.

Schianto in via Volpiano

Ancora un terribile schianto in via Volpiano a Leinì. Si sono vissuti attimi di paura e apprensione questa mattina lungo la strada provinciale che collega le due città del Basso Canavese. Nell’incidente sono state coinvolte due Lancia Y. Il violento scontro è avvenuto sul rettilineo della Sp 40. A causa dell’urto una delle due utilitarie italiane ha terminato la sua corsa impazzita ruote all’aria.

L’arrivo dei soccorsi

Sul luogo dello schianto sono tempestivamente intervenuti i soccorsi del 118. e i vigili del fuoco di Caselle e Torino Stura. A dare l’allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio sulla provinciale al momento dell’incidente. I pompieri hanno provveduto ad estrarre dalle lamiere il guidatore della Lancia Y ribaltata. Ferita, anche se fortunatamente in modo non grave, pure la persona al volante dell’altro mezzo coinvolto nel sinistro. Entrambi i feriti sono stati trasportati in ambulanza al pronto soccorso. Toccherà ai militari dell’Arma ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto questa mattina sulla Sp 40.

