Scontro tra due auto all’incrocio: una coppia trasferita all’ospedale. E’ avvenuto intorno alle 18 di oggi, domenica 24 novembre 2019 a Settimo Torinese.

Scontro tra due auto all’incrocio

Un incidente è accaduto intorno alle 18 di oggi, domenica 24 novembre 2019, a Settimo Torinese. Due auto, entrambe due Golf, forse per una mancata precedenza si sono scontrate.

La dinamica

Una Golf, con a bordo una coppia (la donna è stato di gravidanza), stava viaggiando lungo via della Repubblica in direzione via Brofferio quando si è scontrata con la Golf sulla quale viaggiavano due cittadini nord africani in via Brofferio in direzione di via Cavour. L’impatto è avvenuto all’incrocio.

I soccorsi

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della stazione di Settimo Torinese, i vigili del fuoco, l’ambulanza del 118 di Settimo e la Croce Verde di Villastellone.

