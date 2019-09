Scontro tra motociclisti a Settimo: tre feriti, due al CTO.

Scontro tra motociclisti a Settimo

Tre motociclisti sono rimasti feriti in un incidente avvenuto questa mattina sulla ex Statale 11, nel territorio al confine tra San Mauro e Settimo Torinese, mentre viaggiavano in direzione di Chivasso.

Schianto in curva

Secondo i primi accertamenti, a cura della Polizia Stradale e dei Carabinieri, i tre (diretti a un raduno insieme ad altri appassionati) si sarebbero scontrati in curva.

L’intervento del 118

Un uomo e una donna di 61 anni, che viaggiavano su un maxi scooter BMW, sono stati trasportati al Cto con l’elisoccorso del 118, mentre il terzo motociclista (in sella ad una Honda Hornet) è stato accompagnato all’ospedale di Chivasso con un codice verde. Per i primi due, contusioni varie e fratture alle mani. Stando alle prime informazioni, le loro condizioni non sarebbero comunque gravi.

Disagi per il traffico

Per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi, la statale 11 è rimasta chiusa al traffico per più di un’ora.

