Scosse di terremoto nel Centro Sud. L’epicentro in provincia di Campobasso. La prima è stata avvertita in maniera chiara anche a Napoli e Foggia.

Scosse di terremoto

Erano le 23:48 di ieri, martedì 14 agosto quando una forte scossa di terremoto, di magnitudo 4.7, ha svegliato il Centrosud Italia. L’epicentro in Molise, più precisamente Montecilfone in provincia di Campobasso. L’ipocentro era ad una profondità di 19.3km.

Avvertito a Napoli e Foggia

La forte scossa di terremoto è stata avvertita in Campania e in Abruzzo ma anche in Puglia. Questo a causa di un ipocentro cosi profondo. Anche chi si trovava a Napoli e a Foggia hanno avvertito quello che stava capitato.

Seconda scossa

Una scossa minore, invece, quella a Palata, poco dopo la mezzanotte. Questa era “solo” di magnitudo 2.3. Al momento si stanno verificando la presenza di danni.

