Per le prossime elezioni, che si terranno il 26 maggio, si procederà alla nomina degli scrutatori. La priorità per gli studenti e i disoccupati.

Scrutatori cercasi

In occasione delle prossime elezioni, previste il 26 maggio, la Commissione Elettorale Comunale intende procedere alla nomina degli scrutatori, in ragione del 50% del fabbisogno degli effettivi e del 50% per la graduatoria dei supplenti, mediante sorteggio tra coloro i quali, essendo già iscritti nell’albo delle persone idonee allo svolgimento della funzione di scrutatore, siano studenti non lavoratori o disoccupati oppure inoccupati iscritti al centro per l’impiego.

Come candidarsi

Tutti coloro che fossero interessati a svolgere il compito di scrutatore possono comunicare la loro disponibilità dal 4 al 29 marzo direttamente all’Ufficio Elettorale del Comune, o via mail all’indirizzo elettorale@comune.settimo-torinese.to.it. Successivamente sarà resa nota la data in cui avverrà il sorteggio. Qualora il numero delle domande pervenute non dovesse essere sufficiente per coprire i posti disponibili, si farà ricorso dall’albo scrutatori.

Per tutte le informazioni è inoltre possibile consultare il sito internet istituzionale del Comune.