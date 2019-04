Soltanto nove i bambini iscritti alla scuola elementare di Rivalba contro i quindici necessari per costituire una classe: l’istituto è a rischio

L’elementare di Rivalba è a rischio

Solo nove bambini iscritti alla prima elementare per il prossimo anno scolastico e un’intera scuola potrebbe essere, così, a rischio. Il Comune di Rivalba è stato quindi costretto a chiedere una deroga a quanto previsto dalla normativa relativa al dimensionamento scolastico regionale, per il 2019-2020. «Questo – specifica il sindaco Davide Rosso – per poter continuare a mantenere il servizio a favore delle nostre famiglie. Con nove bambini, infatti, saremmo assolutamente al di sotto dei 15 previsti per la formazione di una classe. E’ un problema che abbiamo già dovuto affrontare due anni fa e che è dovuto sostanzialmente al calo demografico degli ultimi tempi».

La richiesta di deroga

Nella delibera votata dalla Giunta rivalbese in merito alla richiesta della deroga alla Regione Piemonte si spiega che: «Nel corso degli ultimi venti anni la scuola Primaria di Rivalba è stata particolarmente attrattiva ed ha ospitato bambini provenienti da tutti i comuni limitrofi. In questo momento, a causa del calo demografico che sta interessando tutta la nazione, il numero di bambini iscritti alla classe prima del prossimo anno scolastico è al di sotto della media degli ultimi dieci anni, ma tale numero può essere suscettibile di variazioni per le nuove residenze e le nuove nascite. Tale situazione, se da una parte desta preoccupazione per l’Amministrazione comunale, dall’altra è uno sprone a continuare a fornire nuovi servizi ed a rendere ancora più attrattiva la nostra struttura scolastica, proprio perché si ritiene di fondamentale importanza la presenza della scuola primaria».

Un problema “passeggero”

Conclude Davide Rosso. «Per la prima elementare del prossimo anno avremo dei problemi. Per quella che invece comincerà tra il 2020 ed il 2021 il numero degli iscritti tornerà ad essere assolutamente all’interno dei parametri previsti dalla normativa. In futuro, però non sappiamo cosa potrebbe accadere. E proprio per evitare delle spiacevoli situazioni ci vogliamo muovere per tempo al fine di tutelare e garantire a Rivalba ed ai bambini rivalbesi un servizio, come quello relativo all’istruzione, che è fondamentale».