Soccorso dai vigili un cane di circa 7 anni blindato nella sua cuccia dal padrone a causa del temporale

Il cane segregato nella cuccia

Il padrone aveva chiuso il cane nella sua cuccia, blindandolo nel senso letterale del termine, per il temporale. Il cane, di circa 7 anni e di taglia media, era impaurito. Una soluzione che non è passata inosservata ad alcuni cittadini che hanno chiamato la Polizia Municipale. E’ successo lunedì scorso, in via Brandizzo.

L’intervento dei Vigili

Giunti sul posto, gli agenti hanno scorto due occhietti dalle fessure del legno utilizzato per chiudere l’accesso del riparo, tenuto fermo a sua volta da un vaso e da uno pneumatico. Nell’attesa dell’arrivo dei Vigili del Fuoco per liberare la bestiola, è intanto arrivato il proprietario dell’animale che ha immediatamente riconosciuto l’errore. «Era per metterlo al riparo, ha paura del temporale», avrebbe spiegato agli agenti. Una volta liberato, la bestiola ha ricevuto acqua e pappa, oltre all’avvio delle procedure di rito per queste situazioni.

La reazione dei social

Degenerato, invece, il clima sui social. La notizia, infatti, è stata immediatamente lanciata su Facebook descrivendo una situazione non compatibile con la realtà. L’intervento degli agenti della Polizia locale, tuttavia, ha permesso di risolvere la situazione, evitando che il cane subisse traumi da questa chiusura forzata nella cuccia durante il temporale.