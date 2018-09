La provocazione del consigliere comunale Felice Scavone sul semaforo pericoloso.

Semaforo pericoloso

Si susseguono da giorni, in particolar modo sui social, le polemiche sul non funzionamento del semaforo all’incrocio tra via Leinì e via Fantina. Sono infatti numerose le polemiche che moltissimi cittadini hanno sollevato, nelle ultime settimane, sulla sicurezza dell’incrocio. La politica locale, ovviamente, non ha tardato di cogliere la palla al balzo e chiedere spiegazioni all’Amministrazione comunale.

Lo sfogo di Felice Scavone

Tra chi ha interpellato i tecnici e gli addetti ai lavori c’è anche il capogruppo di Forza Italia Felice Scavone. Anche lui come tanti cittadini, quindi, si è espresso sulla situazione. «Non l’ho scoperto dai social network come capita a tanti – commenta -, ma perché i residenti del quartiere mi hanno chiamato preoccupati».

“Propongo una raccolta fondi”

«Per questo sono intenzionato a proporre – scherza (ma non troppo) – una vera e propria sottoscrizione di fondi tra i cittadini per riparare l’impianto semaforico».

Il lancio della «In commissione ci hanno detto che servono 10 mila euro, ma la sicurezza dei cittadini e soprattutto degli studenti che frequentano i due istituti superiori della zona (8 Marzo e Galileo Ferraris), e dei cittadini più in generale, dovrebbe venire prima di tutto, anche prima dei conti».