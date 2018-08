Fissata per il 1° ottobre l’udienza preliminare per la vicenda del settimese sgozzato al suk di Torino.

Settimese sgozzato al Suk

E’ passato quasi un anno dal terribile omicidio in cui ha perso la vita il settimese Maurizio Gugliotta, 51 anni. E’ stato ucciso da un violento fendente alla gola inferto da Khalid De Greata, profugo nigeriano di 27 anni che, quella mattina del 15 ottobre 2017, si trovava all’interno del Suk di Torino. Un omicidio davvero senza un motivo. L’omicida – così si è giustificato con gli investigatori – credeva che Maurizio Gugliotta e il suo amico Roberto Sammartino, avessero parlato male di lui.

A ottobre l’udienza preliminare

Il Giudice del Tribunale di Torino Stefano Villelli ha fissato per il 1° ottobre l’Udienza preliminare. Sarà l’occasione per decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio presentata dal Pubblico Ministero Gianfranco Colace che ha coordinato l’inchiesta sull’omicidio. Sulla base della risultanza della perizia psichiatrica che ha evidenziato un “vizio di mente” che rende semi-infermo il killer, senza però compromettere la sua capacità di stare in giudizio e quindi di affrontare un processo.

Le dichiarazioni della famiglia di Maurizio Gugliotta

“Nutro molti dubbi sulla pazzia o semi-pazzia di questa persona – aveva dichiarato di recente la moglie di Gugliotta, Carmela Caruso – Ma se anche fosse così, come mai quand’è entrato in Italia non se ne sono accorti, non l’hanno controllato prima di lasciarlo libero di circolare per mesi nel nostro Paese? Possibile che si scopra che era pazzo dopo che ha ammazzato un uomo? Un onesto padre di famiglia? Mio marito?”.

