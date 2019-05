La prossima settimana l’inaugurazione della nuova piastra commerciale del retail park.

Settimo Cielo si amplia

Dopo mesi di cantiere e di lavori a tappe serrate, la nuova piastra commerciale di Settimo Cielo è pronta ad aprire. L’inaugurazione del nuovo blocco di esercizi commerciali del retail park inaugurato nel 2011 è pronta ad aprire i battenti nel corso della giornata del 23 maggio prossimo. Una novità particolarmente attesa da anni e che promette di segnare un nuovo cambio di passo nell’economia locale.

Una posizione strategica

La posizione del Settimo Cielo, a pochi metri di distanza dell’ingresso dell’autostrada A4 Torino-Milano e vicina a quello dell’A5 Torino-Aosta è più che mai strategica. Le due importanti arterie autostradali, infatti, consentono un collegamento diretto e capillare con tutto il territorio regionale e non solo. Non bisogna infatti dimenticare, infatti, l’immediata vicinanza con un altro centro commerciale di estrema importanza per tutto il territorio della provincia di Torino, il Torino Outlet Village che dista soltanto alcune centinaia di metri di distanza in linea d’aria.

Nuovi posti di lavoro

Saranno in tutto circa 40 i nuovi negozi pronti ad aprire i battenti la prossima settimana. Tra questi ci saranno quelli aperti da grandi marchi nazionali e internazionali. Per una “cubatura”, in termini di nuovi posti di lavoro, che si avvicina a circa 600 unità. Sul numero de La Nuova Periferia di Settimo in edicola oggi, martedì 14 maggio, tutti i dettagli sull’imminente apertura del nuovo blocco commerciale dell’area industriale di Settimo.