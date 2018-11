Per via dei lavori di posa del teleriscaldamento lungo la strada di via Milano, almeno fino al 7 dicembre la viabilità di quest’ultima rimarrà modificata.

Lavori in corso

Attraverso un’ordinanza viene comunicato ai cittadini che da ieri, lunedì 19 novembre, sino almeno a venerdì 7 dicembre (data variabile a seconda delle condizioni atmosferiche), nel tratto compreso tra via Vivaldi e via Pascoli, verranno eseguiti i lavori per la posa del teleriscaldamento, con il cantiere immesso nella strada che comporta inevitabilmente provvisori cambiamenti in termini di viabilità per ragioni di sicurezza in primis urbana.

Sosta e transito vietati

Per agevolare l’adeguato svolgimento dei lavori e soprattutto per ragioni di sicurezza urbana, si è optato di vietare provvisoriamente – sino al termine delle operazioni di collocamento delle tubature del teleriscaldamento – la sosta lungo ambo i lati della strada limitrofa al tratto tra via Vivaldi e via Pascoli. La carreggiata sarà inoltre inibita alla circolazione veicolare.

Residenti e commercianti esclusi

Al fine di non ostacolare tuttavia le normali attività quotidiane di residenti e commercianti del luogo, l’ordinanza ha stabilito di esulare dal divieto queste due ultime categorie, alle quali – sempre compatibilmente con le esigenze e la sicurezza del cantiere e/o urbane – verrà esclusivamente garantito il transito da via Vivaldi al cantiere (e viceversa) e da via Pascoli al cantiere (e viceversa).

