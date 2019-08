Morta suicida una vigilessa di Settimo, aveva 55 anni.

Morta suicida una vigilessa di Settimo

E’ morta nel pomeriggio di ieri, suicidandosi, V. M., classe 1964, vigilessa in forza al Comando della Polizia locale di Settimo Torinese. Il dramma si è consumato intorno alle 17 di ieri, lunedì 19 agosto 2019, in strada Settimo. Dopo aver trascorso numerosi anni in forza al Comando locale, la donna era stata spostata – per problemi di salute – a servizio dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Municipio di piazza della Libertà.

Si è lanciata nel vuoto

Si è lasciata cadere nel vuoto dal suo appartamento al settimo piano della palazzina di strada Settimo in cui abitava. La donna, secondo quanto si apprende, non avrebbe lasciato alcun messaggio di spiegazioni del suo estremo gesto. Sul posto, dopo l’allarme lanciato dai residenti, sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato di Torino e i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna.

Il cordoglio dell’Amministrazione

La notizia della tragica scomparsa dell’agente della Polizia locale di Settimo, 55 anni d’età, si è diffusa in breve tempo tra gli addetti ai lavori della Pubblica Amministrazione settimese. Oltre che al Comando dei civich, ancora, la notizia è presto arrivata anche tra i corridoi del Comune di piazza della Libertà.

Siamo rimasti tutti particolarmente colpiti dalla notizia, sia tra gli uffici comunali sia tra gli operatori della Polizia locale – spiega la sindaca Elena Piastra -. Ci stringiamo al dolore dei colleghi e della famiglia.

Il cordoglio, in queste ore, è stato espresso anche dai colleghi della Polizia locale che – soprattutto attraverso i social network – hanno ricordato la collega affidando alle pagine Facebook i ricordi e i messaggi di ultimo saluto.

Non è ancora stata resa nota la data dei funerali così come, in queste prime ore dalla tragedia, non trapelano ulteriori dettagli sulle ragioni dell’estremo gesto della donna.

