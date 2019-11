Si nasconde dalla moglie, i vigili del fuoco lo cercano per tre ore. Un pensionato di Sciolze, infatti, è tornato all’interno dell’abitazione da solo.

Si nasconde dalla moglie…

E’ venerdì 8 novembre 2019 quando una donna, una pensionata di Sciolze, ha lanciato l’allarme al 112. La donna, infatti, non aveva più notizie di suo marito e così, preoccupata, ha chiamato i soccorsi. Temeva che si fosse allontanato da casa e che gli fosse successo qualcosa. La realtà, però, è che questo uomo non ha mai lasciato la propria abitazione. Si era solamente nascosto nel loro grande giardino per non farsi trovare da sua moglie.

I vigili del fuoco lo hanno cercato per tre ore

Sul posto però erano immediatamente giunti i vigili del fuoco che hanno avviato le ricerche prima nei dintorni dell’abitazione e poi in una zona boschiva. Peccato che tutto questo si è rivelato inutile perché l’uomo, appunto, non aveva mai lasciato il giardino di casa. Dunque un falso allarme che però ha fatto vivere attimi di paura in questo paese delle collina dove una tranquilla serata autunnale è stata interrotta dall’arrivo dei soccorsi.

