Si ribalta con l’auto in centro, traffico in tilt. E’ successo pochi muniti fa in via Martiri della Libertà, a San Mauro.

Si ribalta con l’auto

La pioggia e l’asfalto scivoloso hanno fatto perdere il controllo della vettura. Così un uomo, 55 anni e residente a Settimo, si è scontrato contro un’auto in sosta in via Martiri della Libertà proprio davanti al Municipio. L’impatto, tuttavia, è stato talmente violento da causare il ribaltamento della macchina su cui viaggiava.

La dinamica

Ancora non è chiara la dinamica dello scontro, su cui saranno i rilievi effettuati dagli agenti della Polizia municipale a dare maggiori chiarimenti. L’uomo comunque stava viaggiando in direzione San Mauro Centro quando ha perso il controllo della sua vettura.

I soccorsi

Immediato l’arrivo dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco che hanno tirato fuori dalle lamiere il conducente del veicolo. Gli agenti della Polizia municipale hanno poi provveduto a mettere in sicurezza il luogo del sinistro e a effettuare i primi rilievi che saranno utili per la ricostruzione della dinamica. L’uomo comunque non avrebbe riportato ferite, ma solo tanto spavento.

Traffico in tilt

Il traffico su via Martiri della Libertà è quindi congestionato e procede lentamente. Si consigliano pertanto percorsi alternativi.