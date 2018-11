Si spaccia per Carabiniere ma è solo una scusa per entrare nelle abitazioni. E’ accaduto giovedì scorso alla Piana di San Raffaele Cimena.

Si spaccia per Carabiniere

Giovedì 8 novembre in via Rivalta alla Piana si è verificato un tentativo di truffa.

Un uomo, altezza circa un metro e 65 cm, capelli scuri, abbigliamento scuro, si è spacciato per Carabiniere e ha tentato di entrare in una abitazione con la scusa di verificare dei documenti.

La reazione

Il proprietario della casa non gli ha aperto ed ha allertato le forze dell’ordine. Poco più tardi l’uomo ha agito anche a Volpiano.

L’allerta

“State attenti sempre e non aprite a nessuno: nel dubbio chiamate il 112 che vi informerà sulla veridicità dell’attività”: è questo l’avviso diffuso dal Controllo di Vicinato.

