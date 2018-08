Slot machine abusive, 10mila euro di multa a Settimo Torinese. La sanzione dopo i controlli della polizia municipale.

Slot machine abusive

Quasi diecimila euro di sanzione. A tanto ammonta la salatissima multa che gli agenti della Polizia Municipale di Settimo hanno elevato nei confronti del titolare di un bar della città. Si tratta, in particolare, di un’attività commerciale di via Torino 42. La sanzione è arrivata dopo uno dei «blitz» di controllo che gli agenti settimesi svolgono sul territorio cittadino, in particolare dopo l’entrata in vigore della Legge Regionale che si propone di contrastare il fenomeno della ludopatia e che ha introdotto nuove e più severe regole sul tema delle slot machines e delle videolottery presenti all’interno dei locali pubblici.

L’operazione

L’operazione dei civich cittadini si è svolta in collaborazione con il Comando Compagnia della Guardia di Finanza di Chivasso. Gli agenti e i militari, una volta entrati all’interno del locale di via Torino, hanno riscontrato come i dispositivi fossero presenti nel bar nonostante entro un raggio di 500 metri ci fossero una serie di luoghi che sono considerati «sensibili» dalla Legge Regionale. E, in particolare, una filiale di Banca e un attività di «Compro oro».

I controlli

Non si tratta certamente del primo controllo che viene effettuato sul territorio settimese. Dalla fine dello scorso anno infatti (la nuova normativa regionale è entrata in vigore il 26 novembre, ndr) gli agenti della Municipale sono stati impegnati a lungo nei controlli a sorpresa su tutto il territorio cittadino. Questa volta a finire nel mirino delle Forze dell’ordine è stato proprio il bar, gestito da cinesi, nel quartiere del Borgo Provinciale. Per il titolare dell’attività commerciale, quindi, una volta riscontrate le irregolarità evidenziate nei verbali, è scattata la salatissima sanzione. Che, ora, dovrà essere ristorata. Insieme alla dimostrazione dell’adeguamento del proprio esercizio commerciale secondo le norme della Legge Regionale che combatte il gioco d’azzardo patologico.

