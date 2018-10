Sorpassa i vigili invadendo l’altra carreggiata… che multa per il cittadino extracomunitario di quaranta anni fermato a Torino.

Sorpassa i vigili invadendo l’altra carreggiata

Un auto ha sorpassato, durante il pattugliamento gli agenti della polizia municipale di Torino, questa notte (tra domenica 21 e lunedì 22 ottobre), in corso Novara, ad alta velocità i vigili. Un sorpasso che ha visto l’auto invadere la carreggiata opposta in direzione piazza Baldissera. Data la pericolosità della manovra l’auto veniva raggiunta.

Che multa!

l conducente, cittadino extracomunitario di quaranta anni, non faceva uso di cinture di sicurezza e il veicolo era privo di dispositivo retrovisore lato sinistro . E’ stato, pertanto, sanzionato per una serie di violazioni per un ammontare di circa 400 euro, con decurtazione di 11 punti.

Il bilancio dei controlli

Gli Agenti del Reparto Radiomobile della Polizia Municipale Torino hanno effettuato controlli di sicurezza stradale sulle strade dei quartieri Centro, Campidoglio, Barriera di Milano e Valdocco. 342 i veicoli controllati e 90 le violazioni accertate (semaforo rosso, mancato uso delle cinture di sicurezza, utilizzo di telefonino alla guida, velocità pericolosa…) I vigili hanno proceduto anche ad un sequestro amministrativo per assicurazione scaduta, una patente ritirata ex art.213 Codice della Strada.

