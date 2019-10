Sp31 chiusa grave incidente a Fontanetto. Strada bloccata in ambo i sensi di marcia ci sarebbe un ferito portato in ambulanza a Crescentino e da qui prelevato dall’elisoccorso.

Sp31 bis chiusa grave incidente a Fontanetto

Nelle foto il punto dell’incidente e il ferito portato sull’elisoccorso.

In questo momento, ore 21,15 circa la Sp31 bis è bloccata in tutti e due i sensi di marcia, a Fontanetto Po, davanti alla Cascina Guidera, prima della rotonda, per un incidente stradale che appare grave.

Da testimoni in fila nei punto della disgrazia è stata vista sfrecciare un’ambulanze in direzione Crescentino e si apprende che l’elisoccorso è stato attivato per prelevare un ferito a Crescentino per trasportarlo in un ospedale di Torino, probabilmente il CTO.

Un ferito

Al momento parrebbe coinvolta una sola vettura, probabilmente per un incidente autonomo. Sarebbe coinvolto coinvolta una sola persona. Sul posto i carabinieri. Si consigliano percorsi alternativi strada ancora bloccata.

La catena dei soccorsi

Aggiornamento delle ore 21,47. Il ferito è stato soccorso grazie all’intervento delle ambulanze del 118 “Tango” di Chivasso (medicalizzata) Msb (ambulanza di base) di Trino, la Cri di Crescentino ha supportato l’atterraggio del velivolo.