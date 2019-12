I ladri sono entrati in azione nella notte tra domenica e lunedì. I carabinieri indagano sulla spaccata notturna.

Furto al Compro oro

Un brutto «pacco di Natale» nel cuore del centro di Settimo. E’ toccato al Compro Oro di piazza Astengo 23 essere vittima dell’incursione pre-festiva di una banda di malviventi. Una spaccata in piena regola come, per fortuna, non se ne vedevano più da tempo sul territorio di Settimo.

L’allarme per la spaccata notturna

La chiamata alle forze dell’ordine è arrivata poco dopo l’1,30 della notte tra domenica 22 e lunedì 23 dicembre. Sono stati proprio i residenti a mettersi in contatto con il 112 dopo aver sentito quei colpi sordi che hanno infranto la vetrina della porta d’ingresso dell’attività commerciale del centro storico.

La dinamica

Il «blitz» è iniziato proprio poco dopo l’1:30. Una banda, composta da almeno due o tre persone, ha infranto la vetrata della porta d’ingresso probabilmente con una «mazzetta» da carpentiere o con un oggetto ancora più grosso. Poi i malviventi si sono allontanati, attesi molto probabilmente da un complice.

Indagini in corso

I carabinieri della Tenenza di Settimo hanno già acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona. L’analisi dei fotogrammi ripresi nei momenti immediatamente precedenti e successivi al grave episodio potrebbero consegnare elementi utili per l’identificazione dei responsabili del colpo notturno. Dagli ambienti investigativi, al momento, non trapela alcun dettaglio circa il numero dei banditi entrati in azione.

