Spaccia in Salento, 21enne di Settimo Torinese arrestato dai carabinieri. Si tratta di Federico Rosa, un nome già noto alle forze dell’ordine locali.

Spaccia in Salento

Sono sette gli arrestati nei giorni scorsi in Salento per spaccio. Sono giovani che arrivano da tutta Italia e tra questi c’è anche un giovane settimese. Si tratta di Federico Rosa, 21 anni, trovato in possesso di 7 compresse di ecstasy e 2 di Mdma.

Altri arrestati torinesi

Ma dal Piemonte sono arrivati in Puglia anche altri giovani spacciatori. Tra questi ci sono due giovani di Nichelino. Si tratta di Simone De Castro e Alberto Basilotta, entrambi 22enne, che con sé avevano 7 grammi di marijuana, 2 dosi di Mdma, 19 di ketamina per e 710 euro in contanti.

Già conosciuti dalle forze dell’ordine

I tre piemontesi sono ragazzi già noti alle forze dell’ordine. Loro, infatti, hanno già precedenti per spaccio.

