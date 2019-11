Spacciano vicino alla chiesa, tre arrestati nella notte tra venerdì 15 e sabato 16 novembre 2019 nell’area di piazza Santa Giulia e zone limitrofe a Torino.

Spacciano vicino alla chiesa

Questa notte è stato effettuato un controllo straordinario del territorio nell’area di piazza Santa Giulia e zone limitrofe finalizzato all’accertamento e la contrasto di atti illeciti connessi al fenomeno della “mala movida”. L’attività di controllo, coordinata dal Commissariato Dora Vanchiglia, è stata effettuata con l’ausilio di pattuglie della Polizia Stradale e del Reparto Prevenzione Crimine, di personale della Divisione PAS e in collaborazione con la Polizia Locale.

Tre arrestati

Nel corso dell’attività, sono stati arrestati, per spaccio di sostanze stupefacenti, tre cittadini senegalesi di 30, 27 e 25 anni. Tutti e tre i cittadini stranieri sono stati fermati nei pressi dell’oratorio diocesano ubicato in Piazza Santa Giulia.

Altri controlli

Al fine di accertare violazioni connesse con la somministrazione di bevande alcoliche e il loro abuso, sono stati 5 esercizi commerciali. Complessivamente sono state elevate sanzioni amministrative per circa 60000 euro. Un esercente è stato denunciato dalla Divisione PAS per la violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro. L’attività di contrasto alle infrazioni al Codice della Strada ha portato al controllo di oltre 40 veicoli e al ritiro di 5 patenti, 4 le persone denunciate in stato di libertà per queste violazioni.

