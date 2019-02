Spacciava droga ai suoi compagni di scuola, ai domiciliari uno studente. Simone, il ragazzo di 18 anni, è di Chivasso, la sua fidanzatina, 17 anni, di San Mauro.

Spacciava droga in casa a studenti e giovani consumatori. I carabinieri della Stazione di Castiglione hanno arrestato uno studente, Simone, 18 anni e residente a Chivasso, e denunciato la fidanzata di 17 anni. Entrambi frequentano la stessa classe. È accaduto la settimana scorsa.

I controlli

Il giovane è stato sorpreso dai militari con addosso della marijuana. Dalla perquisizione domiciliare dello studente sono state trovate delle chiavi che corrispondevano alla porta della cantina della sua fidanzata, residente a San Mauro. I Carabinieri hanno quindi proseguito l’attività presso l’altro domicilio, trovando un vero deposito di sostanze stupefacenti pronte allo spaccio

Il materiale sequestrato

I militari hanno perquisito la casa di Simone e la cantina della fidanzata e hanno sequestrato, complessivamente, 473 grammi di marijuana, un bilancino di precisione con evidenti tracce di stupefacente, varie buste cellophane utilizzate per il confezionamento dello stupefacente, e 11.545 euro in contanti. I soldi, infatti, sono provento dell’attività di spaccio e un telefono cellulare utilizzato per essere contattato dai clienti.

Simone è stato collocato ai domiciliari, denunciata invece la ragazza minorenne.