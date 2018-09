Spacciavano vino del supermercato per Bordeaux di pregio: arrestati. La denuncia di un ristoratore ha fermato la banda composta da due uomini e una donna.

Una donna ha chiamato un ristorante di Torino per prenotare un tavolo. Fino a qui nulla di strano. Anzi, la normalità. Poi una richiesta, un po’ troppo particolare, che ha insospettito il ristoratore. La donna, infatti, avrebbe chiesto di ricevere, e pagare per suo conto, delle bottiglie di Bordeaux. Il motivo? La cliente avrebbe spiegato che beve solamente quel vino. Il proprietario del locale, una volta chiusa la telefonata, ha capito che c’era qualcosa che non andava. E così ha chiamato i carabinieri.

La scoperta

Gli uomini dell’Arma camuffati da camerieri del locale hanno ricevuto e pagato la cassa di Bordeaux. Ma, una volta compiuto il reato, hanno fermato i due uomini. Hanno ispezionato l’auto e hanno trovato uno scontrino di un supermercato che attestava che avevano comprato quel vino per circa 50 euro mentre al titolare del ristorante avevano chiesto 700 euro.

L’arresto

I due finti venditori di vini sono stati arrestati e ora i carabinieri stanno cercando di rintracciare la donna. Inoltre, i militari hanno scoperto che un altro ristoratore era finito nella trappola. La scoperta dal blocchetto delle ricevute trovato in auto.

