Strada dissestata, la provinciale per Cinzano torna a franare

Strada dissestata

La strada provinciale 97, che collega Cinzano a Gassino, sta nuovamente franando. l’Amministrazione, ed il sindaco Delfino Casalegno in particolare, ha, in più occasioni, scritto alla Città Metropolitana, ente gestore della rete viaria della ex Provincia, per chiedere interventi immediati.

La situazione

Per il momento nulla si è ancora mosso. «Ci sono dei punti – spiega lo stesso primo cittadino collinare – in cui la strada sta tornando a franare in maniera evidente. Certo, per il momento restano le condizioni di sicurezza, ma non vorremmo che, con il tempo, si ripetesse quanto già avvenuto, con il crollo vero e proprio di una parte della strada, che ha diviso il nostro paese praticamente in due, creando non pochi disagi alla popolazione residente».

I lavori da fare

L’auspicio, quindi, è quello che la Città Metropolitana possa stanziare i fondi necessari per effettuare gli interventi richiesti al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza per la cittadinanza. La provinciale 97 rappresenta uno snodo importante per il territorio collinare ed i collegamenti del Comune di Cinzano sia verso il gassinese che nella direzione dell’astigiano.

