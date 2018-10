Telepass beffato 167 volte, automobilista processato e condannato.

Telepass beffato

Per 167 volte ha beffato il Telepass evitando di pagare il pedaggio autostradale. Un’automobilista vercellese però è incappato nel Tur (il traffico utenti recidivi) gestito da Autostrade. In base a questo è stato identificato come utente moroso.

La sua “tattica”

Per cercare di eludere il Telepass l’automobilista si accodava ai veicoli davanti a lui oppure transitava lungo la corsia del Viacard.

Il fermo

L’uomo, un vercellese è però stato fermato per un controllo stradale effettuato nei pressi di Borgomanero. A lui sono stati contestati oltre mille euro di passaggi non pagati. Il Tribunale di Verbania lo ha condannato a 4 mesi. Pena però sospesa con la condizionale del pagamento di un risarcimento di 2 mila euro e delle spese legali, oltre al saldo dei passaggi non pagati.