Tenta di rubare una bici: denunciato dai carabinieri di Santhià un 21enne egiziano residente a Torino.

Tenta di rubare una bici

L’episodio è avvenuto mercoledì scorso, verso mezzogiorno, all’interno del cortile di un condominio poco lontano dalla via Colombo. Un 28enne residente nella palazzina aveva notato un giovane, mai visto in precedenza, aggirarsi nel cortile in modo sospetto. Era vicino alla sua bicicletta, lasciata lì poco prima. Osservatolo più attentamente, il 28enne si è reso conto che l’egiziano stava proprio cercando di impadronirsi della sua bici. Si è messo ad urlare attirandone l’attenzione e provocandone la fuga.

La denuncia

È stata la descrizione dettagliata dello sfortunato ladro, subito fornita ai Carabinieri di Santhià, che ha permesso ai militari di avviare immediate ricerche e di trovare il ragazzo nei pressi della Stazione Ferroviaria.

Scoperto dai carabinieri

Il giovane, pertanto, è stato identificato e deferito all’Autorità Giudiziaria per tentato furto aggravato, ma è stato anche segnalato alla Prefettura competente per uso personale di stupefacenti in quanto, nel corso della perquisizione personale, è risultato in possesso di una dose di hashish. I Carabinieri di Santhià hanno deferito in stato di libertà I.B., 21enne egiziano residente a Torino, gravato da vicende penali per reati contro il patrimonio, perché ritenuto responsabile di tentato furto aggravato.

