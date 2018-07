Tentano furto Malviventi scappano a mani vuote.

La collina continua ad essere nel mirino dei ladri. Sul territorio sanmaurese l’ultimo tentato furto registrato sul territorio da parte dei carabinieri della stazione locale risale a mercoledì scorso, 27 giugno, nel pomeriggio. Ma sui social continuano a ricorrersi segnalazioni di avvistamenti e movimenti sospetti pressoché ogni giorno.

I fatti

Erano le 15.30 di mercoledì quando, in via Delle Pietre, è scattato l’allarme di una delle villette della zona pre-collinare. I malviventi hanno cercato di introdursi nell’abitazione rompendo una delle portafinestra, ma il tentativo è fallito proprio grazie all’attivazione dell’allarme che ha messo in fuga i ladri, a mani vuote.

Le indagini

Immediatamente sporto denuncia ai militari di via XXV Aprile, sono partite le indagini per rintracciare e identificare gli autori del gesto. Inoltre, è stato effettuato un accurato sopralluogo per individuare elementi utili al loro riconoscimento. Anche il gruppo del Controllo del Vicinato, nel frattempo, continua a mantenere alta la sua attenzione sul territorio, naturalmente in stratta collaborazione con la Forze dell’Ordine locali. Le segnalazioni tempestive, dunque, sono certamente importanti. Grazie a loro, infatti, Polizia e Carabinieri possono intervenire e fermare sul nascere tentativi di furti da parte di malintenzionati.