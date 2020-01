Tentata rapina, uomo aggredito alle spalle da due uomini incappucciati a San Mauro Torinese nella tarda serata di ieri, venerdì 24 gennaio 2020.

Tentata rapina

E’ una tentata rapina quella che due malviventi hanno messo in atto ieri, venerdì 24 gennaio 2020, a San Mauro Torinese. Più precisamente in via Speranza, poco distante dalla scuola media, due uomini incappucciati hanno aggredito alle spalle un uomo, classe 1976, ferendolo con un arma da taglio. All’uomo non è stato portato via nulla.

I soccorsi

L’uomo è stato trasportato all’ospedale civico di Chivasso dove ha ricevuto 5 punti di sutura. Per lui una prognosi di otto giorni.

Le indagini

Intanto sul caso stanno indagando i carabinieri della stazione di San Mauro che hanno già acquisito le immagini di videosorveglianza della zona.

